〔中国证券〕证监会信息显示国信平安IPO项目数仍领先,中信证券有进步

路透上海2月2日电---中国证监会周三稍晚公布已上报A股首次公开发行(IPO)申请企业的基本信息.据路透统计,国信证券、平安证券及招商证券(600999.SS)等手握IPO项目数继续领先,不过中信证券(600030.SS)和中金公司等传统大型投行的项目数亦不少.

去年,中国平安(601318.SS)旗下的平安证券凭借33.5个IPO项目和16.7亿元人民币承销保荐收入连续第二年位居国内投行首位,国信证券以主承销29家稳居第二.

证监会自周三起首次对社会公布发行股票的审核工作流程、在审企业基本信息等,今後将每周公布在审企业信息.截止1月底,共有515家企业上报IPO申请,其中有220家企业申请在创业板IPO.

根据证监会最新披露的信息统计,目前国信证券担任主承销的IPO待审项目有43家、平安证券32家、招商证券34家.而大型投行中,中信证券(6030.HK)手握项目数已达28家,中金公司参与的IPO项目数亦有14家.

前两年因国内中小盘新股占据较大比例,中信证券和中金公司等传统大投行在A股IPO承销上有所退步.2011年中信证券仅有7.5个IPO项目入帐,承销保荐收入超过6亿元;中金公司则参与了三个A股IPO项目.

中信证券目前手握的IPO主承销项目包括中国铁路物资、中国邮政速递物流、徽商银行、中海信托、中新苏州园区开发集团等.据国内媒体此前报导,中国铁路物资IPO募资项目拟使用募集资金147亿元.

中金公司手中的项目包括中国建材(3323.HK)、陕西煤业、广汇汽车服务、杭州银行及上海相宜本草化妆品等.

拟发行不超过10亿A股的中国建材(3323.HK)亦已提交上市申请,由中金公司、摩根士丹利华鑫证券担任主承销商.而陕西煤业已通过发审会审核,拟发行至多20亿股,募集资金拟使用量达172.5亿元,由中金公司和中银国际联合主承销.

广汇汽车服务是中国最大的乘用车销售服务公司,其IPO项目由中金公司与高盛高华证券共同主承销.

目前合资券商手中IPO项目数依然较少,例如高盛(GS.N)的合资券商高盛高华负责重庆市商业银行和东莞银行两个项目的主承销,瑞银UBSN.VX旗下瑞银证券则负责主承销春秋航空,深圳市聚成企业管理等三个IPO项目.(完)