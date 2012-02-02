《热点透视》若要成为国际金融中心,上海需拿出更大魄力

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撰稿 顾蔚 编译 李春喜

路透香港2月1日电---上海的股票、债券和现货黄金市场规模在全球已经名列前茅,但其在2015年之前要成为国际人民币交易中心的新规划,依然看来过於进取.上海如果不采取重大改革措施,比如解除资本管制、让汇率更富有弹性以及开放金融市场,就算市场规模庞大,也难称得上是真正的国际性的金融中心.

在国家发改委的支持下,上海定出成为国际金融中心的规划,并制定了到2015年之前把年交易量翻倍至160万亿(兆)美元的目标,不过却并未透露这一数额包含的细节.若以成交值来看,上海已经拥有全球第三大股票交易所,以及亚洲第三大债券市场.不过相对於中国的国内生产总值(GDP)规模而言,市场仍然相对较小,且进一步发展仍面临障碍.

首先是中国的资本管制问题.只要离岸投资者进入国内市场的途径仍然受限,上海充其量只能算是一个国内的人民币交易中心.中国央行可能不愿容忍,类似伦敦、东京和纽约每日大规模的跨境资金流动,因为担心会压垮中国发展不完善、且仍需要保护的金融系统.

上海如果要成为全球性的货币中心,人民币需要能够更加自由地进行兑换.目前中国人民银行每日上午设定人民币汇率中间价,人民币汇率只能上下浮动0.5%.目前人民币汇率是由北京而不是上海决定,而且也没有迹象显示北京让出汇率决定权.

最後一点,中国需要对外资银行进一步开放金融市场.外资银行资产仅相当於中国银行业总资产的2%,而且他们参与国内债券市场的途径也受到限制.目前仅有十几家外资券商拥有在中国成立合资公司的牌照,这距离全球性的金融中心还相去甚远.

目前上海还有三年时间，争取央行、证监会及银监会等其他有影响力部门的支持.上海取得国际金融中心的地位,以及为全球人民币相关交易定价的设想,对这些部门可能具有吸引力.但如果不进行关键性的改革,上海的重要性也可能仅仅限於国内.(完)