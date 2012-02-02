〔中国热股〕农业股早盘大涨,受中央一号文件力推农业科技提振

路透北京2月2日电---受中央一号文件力推农业科技政策提振,中国股市周四早盘农业股纷纷大涨,并提振大盘小幅反弹.不过分析师表示,相关板块虽有一定主题投资机会,但恐持续时间不会太长.
北京时间10:26,新农开发(600359.SS)和大康牧业(002505.SZ)均涨停,金健米业(600127.SS)等其他农业股亦涨幅靠前;同期沪综指.SSEC涨0.77%.
"每年到这个时候都会有一号文件,都会强调农业,"华西证券策略分析师曹雪峰表示,"2,3月对市场来说也是青黄不接时,这时一号文件出来後,就会使得相关板块(农业和水利股)有一定的主题投资机会.但是持续的时间不会特别长."
中国2012年中央一号文件周三公布,称要把农业科技摆上更加突出的位置,必须大幅度增加农业科技投入,保证财政农业科技投入增幅明显高於财政经常性收入增幅.[ID:nCN1364958]
国泰君安证券稍早发布报告称,文件提出的改善设施装备条件,以及持续对"三农"(农业,农村和农民)加大财政投入,将使农业机械和农产品冷链设备获益.[ID:nCN1365242](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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