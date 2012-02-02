《全球主要央行动态》--2月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月26日-2月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国费城联储总裁普洛瑟大力抨击美联储上周关於传达延长维持低利率的决定,称此举冲击了信心且造成混淆.美国联邦公开市场委员会上周表示,预期至少在2014年底前都会维持利率在"异常低水准".普洛瑟称,"货币政策应该随着经济情况做调整,而不是设定一个时间表."普洛瑟是美联储17人政策委员会中少数的鹰派人士[ID:nCT0502303].

普洛瑟谈到美联储上周的声明时称,认为该声明略过悲观,而他倾向於更乐观展望经济.[ID:nCN1359464]

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,他不同意维持近零利率直至2014年末的决议,因认为经济状况不需要如此长时间地维持超低利率.其并称,若经济继续扩张,即便速度温和,则或也需要在2014年末之前上调利率防止通胀压力.[ID:nCN1355456]

**欧元区**

欧洲央行(ECB)1月30日发布的数据显示,该行上周仅买入6,300万欧元公债,远远不及之前一周的22.4亿欧元,与去年底欧债危机升级阶段的购买量相比,更如同九牛一毛.ECB自2010年5月启动债券回购计划以来的总购买量增至2,190亿欧元.[ID:nCN1359584]

欧洲央行管理委员会成员莫尔许已经淡化未来降息的可能性,称在当前环境下进一步降息的额外用处有限,甚至可能在中长期造成伤害.莫尔许在接受德国南德日报访问时表示,目前利率所扮演的角色较不那麽重要;莫尔许正在竞逐冈萨雷斯-帕拉莫6月离职後所留下的ECB执委会空缺.[ID:nCT0432148]

欧洲央行管委会成员马库赫称,欧元区存在一定的可能陷入衰退,并称ECB非常规措施不能长期维持,政治家必须要尽到自己的责任.[ID:nCN1357644]

欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫表示,欧元区将会在2012年复苏,但成长幅度不会很亮丽,而第四季料呈现负成长,但正见到多项指标转佳.[ID:nCT0431276]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称对今年通胀将大跌更有信心,尚未最终决定否是实施更多量化宽松政策.

英国央行副总裁塔克在英国金融时报刊登的一篇文章中称,银行须重新寻回在市场经济中的"应有地位",并遵守监管.监管将随行业变化而不断改进.塔克写道,银行业"不应依赖纳税人提供的安全网",需要对金融系统"建立更全面的视野",以增强市场信心.[ID:nCN1359690]

**中国**

受欧债危机及全球经济复苏前景黯淡影响,中国央行外汇资产於去年末连续三个月下滑;而随着中国央行出手干预,人民币重拾强势,今年中国的外汇占款料仍将温和增长.中国央行数据显示,去年12月末货币当局外汇资产余额为23.239万亿元人民币,较上月下降310.6亿元,为自去年10月以来连续第三个月下滑.[ID:nCN1360508]

**日韩**

日本央行总裁白川方明表示,日央行和美联储有类似的政策目标,都是旨在维持物价稳定.[ID:nCN1365208]

日本央行12月20-21日会议的记录显示,部分央行委员称见到地震後重建需求有些微延迟,在此同时,全球经济放缓的程度较10月预期的更为严重."一些委员称,日本央行有必要继续尽最大努力维持金融市场稳定,谨记欧债问题恶化有可能致使市场进一步混乱."会议记录称.日央行在该次会议中推迟提供更多货币刺激,但调降对经济的评估.[ID:nCN1355102]

韩国央行通胀研究部主管Lee Jae-rang对路透表示,尽管1月消费者物价涨幅迅速回落[ID:nCN1362016],但现在说韩国不存在通胀压力还为时尚早."核心通胀率可能在下半年加速,薪资和服务成本上升或仍引发物价上行压力,"Lee Jae-rang表示.[ID:nCN1362526]

**澳洲与新西兰**

新西兰央行总裁博拉尔德表示,该央行目前预计基督城震後重建工作直到明年才会大规模展开,央行决定维持利率於纪录低位考虑了这点."我们考虑到了地震的影响,并将重建展开时间的预期推迟了几个月.2012年重建活动将逐渐加速."他表示,震後重建可能会提振需求,这类似2000年代中期的楼市荣景.住宅与非住宅投资将大幅提振成长.

"闲置的产能和劳动力将很快被消化,通胀压力将从目前的较低水平上升,"博拉尔德称,"我们将需要持续观察这方面的发展,以判定官方现金利率(OCR)水平是否依然适当."[ID:nCN1355116]

**其他**

瑞典央行副总裁艾柯姆表示,瑞典应该进一步降息以压低通胀,并刺激就业."进一步降息可望在可预见的未来进一步压低通胀,当然也会对劳动市场的发展做出贡献,"艾柯姆表示.[ID:nCT0501933]

菲律宾央行总裁泰谭柯表示,将评估主要贸易夥伴的成长前景,及其对国内经济增长和通胀的影响.之前出炉的该国2011年经济增长率低於政府预期.该国央行在1月19日的政策会议上两年半来首次降息25个基点,以保护经济免受外部冲击.央行曾表示,未来的政策决定将取决於第四季的经济增长数据.[ID:nCN1357224]

泰国央行总裁称,货币政策将继续支持经济成长,预计通胀风险降低,将密切关注全球经济放缓.

马来西亚央行总裁洁蒂表示,该国利率政策依然"宽松",央行需决定是否应出台进一步的宽松举措.[ID:nCN1355402](完)