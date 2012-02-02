〔中国债市〕1月末银行债券托管量14.40万亿元,月减116亿--中债登

路透北京2月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2012年1月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.40万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月减少116亿元.
此外,1月末基金公司的债券托管量1.64万亿元,当月减少465亿元.
中国债券信息网公布的数据并显示,1月发行债券1,243亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为21.27万亿元,较上月减少853亿元.
以下为2012年1月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年1月末 当月增减
========================================
商业银行 143,986 -116
----------------------------------------
基金公司 16,442 -465
----------------------------------------
保险机构 20,654 +43
----------------------------------------
证券公司 1,905 +53
========================================
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 边竞/乔艳红