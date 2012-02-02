〔中国农业〕今年中央财政对"三农"支出将续增,粮食安全有保障--官员(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 今年中央财政对三农支出续增

* 中国粮食安全有保障

* 今年粮食进出口政策无变化

路透北京2月2日电---继去年中央财政对"三农"(农业、农村、农民)投入首次超过1万亿元后,中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示,今年中央财政对"三农"的支出还将继续增加;同时强调中国粮食安全有保障.

他周四在北京举行的新闻发布会上指出,在国家财力不断增强的情况下,中央和地方财政对农业的支出每年都在增加.如果累加中央财政和地方各级财政对"三农"的支出,去年的规模大概在2.5万亿元人民币以上.

中国甫公布的2012年中央一号文件指出,要持续加大财政用於"三农"的支出、国家固定资产投资对农业农村的投入,持续加大农业科技投入,保增量和比例均有提高.[ID:nCN1364958]

陈锡文在回答记者提问时还表示,从总量看,中国的粮食安全是有保障的.而转基因的玉米和水稻,有关部门尚未批准可以商业化生产,所以不可能在市场上出现.

去年中国玉米产量创历史最高水平,达1.9亿吨,但中国仍通过进口玉米补充国内库存.陈锡文就此表示,适量的进口玉米并不意味着国内市场上玉米供求有缺口.今年粮食进出口政策没有重大的调整,继续保持适量进口以调节余缺,调节品种.

"我们的一些玉米加工制成品,比如淀粉、酒精有相当数量的出口,消耗玉米的畜产品也有相当数量的出口,综合平衡下来,在玉米上我们还是出口大於进口."他说.

美国谷物协会此前预估数据显示,为填补生产缺口并补充库存,中国2011/12作物季或需要从美国等国家进口500-1,000万吨玉米.这远超美国农业部预计的进口200万吨,而该数字本身已经是17年来最高.[ID:nCN2003923](完)