〔中国汇市〕人民币兑美元早盘突破6.30关口,近期区间盘整可能性大

* 人民币兑美元早盘一度升破6.30元关口

* 为近一个月以来首次

* "稳中求升"意图下,近期汇价或区间盘整

路透上海2月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘走升,盘中一度突破6.30元整数关口,为近一个月来首见.

交易员认为,从中国经济形势判断,今年人民币仍有望至多上涨3%.不过在经济放缓压力下,"稳中求升"料是监管层在汇率方面的主要指导思想.因此汇价突破6.30元后一飞冲天的可能性不大,近期或在6.29元-6.31元区间震荡盘整.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3075元,较上日的6.3103元续涨;北京时间11:52,人民币兑美元即期报6.3000元,上日收报6.3067元.

人民币兑美元最近一次日间盘中高点突破6.30元是在1月5日,当日最高价为6.2990元.

华南一银行交易员表示,在习近平将访美背景下,人民币突破6.30元关口并不意外.不过目前汇价水平较前期主要成交区间总体涨幅有限,这种突破的影响或更多在心理层面.如果未来中间价继续相对稳定,人民币有望区间盘整.

美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]

华南另一银行交易员补充说,从近期中间价来看,暂时看不出有明显的方向性变化.因此在人民币下一步走势,还需继续关注海外市场.

离岸市场上,北京时间11:56,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2915/25元,上日尾盘报6.2940元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2725/55,上日尾盘为6.2740元.

东京汇市美元兑日圆周四在亚洲走势踉跄,连续第三日刷新三个月低点,令日本当局干预汇市的可能性增高.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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