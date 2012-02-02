〔中国货币市场〕逆回购到期影响甚微回购利率维稳,流动性显充裕

路透上海2月2日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四维稳.本周逆回购陆续到期约3,000多亿元人民币,但资金面仍"面不改色",流动性仍显充裕.业内人士认为,春节後资金回流及政策面上短期内未见利空因素,共同造就了目前的局面.

"咱回想年前大家没大量提现前,其实资金面挺松的,所以如果大家把钱都存回来,钱应该ok的.而且您说现在能有啥让它紧起来的因素?找不着啊."北京一银行交易员称.

北京另一银行交易员认为,目前通胀回落的形式已经基本确立,过了逆回购到期这道关卡,资金面将迎来一段时期的适度宽松."(资金面)应该不松也不紧,为调整留余地,感觉央行很hold住,它也要看经济数据的(进而调整)."

央行於1月17日和19日分别进行了1,690亿元和1,830亿元人民币的逆回购操作,期限均为14天,分别於本周二和本周四到期.[CN/MMTCN]另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购,期限分为14天和21天.

本周央行继续暂停央票及正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼3,510亿元人民币.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9735 2.9696 0.39 2,811.39

七天CN7DRP=CFXS 4.3318 4.3512 -1.94 769.00

14天CN14DRP=CFXS 5.0050 4.9716 3.34 148.15

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9872 2.9847 0.25 1,086.97

七天CHICNY7D=CFXS 4.3625 4.3900 -2.75 72.83

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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