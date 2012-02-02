〔全球金市〕对全球金融系统的忧虑将使金价升达2,500美元--Newcrest

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透墨尔本2月2日电---全球第三大黄金生产商Newcrest Mining(NCM.AX)预计,只要围绕全球金融系统的忧虑不散,黄金就将保持避险魅力,升达每盎司2,500美元.
Newcrest Mining的执行长Greg Robinson周四在一场商业午餐会上表示,黄金仍将是对冲全球金融系统瓦解风险的一种工具,他所指的风险包括美元贬值、欧洲经济不佳及政治紧张氛围挥之不去等.
他预计未来数年金价将介於每盎司1,500美元-2,500美元之间.
Robinson称,"对所有投资者来说,黄金是抵御国际金融系统瓦解冲击的一个安全保障."
现货金XAU=目前交投于每盎司1,747美元附近,接近两个月高位,金价在1月受欧元区债务危机忧虑提振曾大涨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。