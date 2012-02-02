〔全球金市〕对全球金融系统的忧虑将使金价升达2,500美元--Newcrest

路透墨尔本2月2日电---全球第三大黄金生产商Newcrest Mining(NCM.AX)预计,只要围绕全球金融系统的忧虑不散,黄金就将保持避险魅力,升达每盎司2,500美元.

Newcrest Mining的执行长Greg Robinson周四在一场商业午餐会上表示,黄金仍将是对冲全球金融系统瓦解风险的一种工具,他所指的风险包括美元贬值、欧洲经济不佳及政治紧张氛围挥之不去等.

他预计未来数年金价将介於每盎司1,500美元-2,500美元之间.

Robinson称,"对所有投资者来说,黄金是抵御国际金融系统瓦解冲击的一个安全保障."

现货金XAU=目前交投于每盎司1,747美元附近,接近两个月高位,金价在1月受欧元区债务危机忧虑提振曾大涨.(完)