〔中国货币市场〕逆回购到期影响甚微回购利率维稳,流动性显充裕(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月2日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四维稳.本周逆回购陆续到期约3,000多亿元人民币,但资金面仍"面不改色",流动性仍显充裕.业内人士认为,春节後资金回流及政策面上短期内未见利空因素,共同造就了目前的局面.

"咱回想年前大家没大量提现前,其实资金面挺松的,所以如果大家把钱都存回来,钱应该ok的.而且您说现在能有啥让它紧起来的因素?找不着啊."北京一银行交易员称.

北京另一银行交易员认为,目前通胀回落的形式已经基本确立,过了逆回购到期这道关卡,资金面将迎来一段时期的适度宽松."(资金面)应该不松也不紧,为调整留余地,感觉央行很hold住,它也要看经济数据的(进而调整)."

央行於1月17日和19日分别进行了1,690亿元和1,830亿元人民币的逆回购操作,期限均为14天,分别於本周二和本周四到期.[CN/MMTCN]另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购,期限分为14天和21天.

本周央行继续暂停央票及正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼3,510亿元人民币.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9733 2.9696 0.37 2,929.30

七天CN7DRP=CFXS 4.3318 4.3512 -1.94 787.61

14天CN14DRP=CFXS 5.0041 4.9716 3.25 153.27

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9857 2.9847 0.10 1,213.47

七天CHICNY7D=CFXS 4.3570 4.3900 -3.30 87.83

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.5400 2.0300 151.00 341.28

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2850 3.4100 -12.50 38.87

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.6000 4.0850 -48.50 1.16

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9900 3.0000 -1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.3304 4.3700 -3.96

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.9976 5.0000 -0.24

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9675 2.9650 0.25

七天SHICNYSWD= 4.3267 4.3567 -3.00

三个月SHICNY3MD= 5.4515 5.4586 -0.71

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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