《中国公开市场分析》长假归来央票发行仍冰封,到期投放量低回笼难加力

* 央票发行及正回购本周续暂停,减缓逆回购到期冲击

* 2月到期投放量低,回笼难加力

* 短期内央票续停发的可能性仍存

* 今後公开市场操作或更灵活,逆回购可能经常使用

* 存准率仍有调降必要,但调整频率或低於预期

路透上海2月2日电---尽管已安然度过春节前的资金冰河期,但中国央行公开市场本周依旧封存了央票发行和正回购操作,以应对节前大额逆回购到期对市场的冲击;由於2月公开市场到期投放量维持低位,短期内回笼难加力,央票续停发的可能性依旧存在.

业内人士指出,央行在春节前後坚持通过公开市场腾挪调节流动性,而始终不动用市场所广泛预期的存款准备金率,表明央行基於对通胀以及经济走向的判断,仍不愿过快地放松货币政策.尽管未来存准率仍有下调的必要性和空间,但调整的频率或会低於市场预期.

他们并认为,随着外汇占款持续增加的趋势逆转,基础货币的投放方式发生变化,公开市场此前以回笼为主的操作基调也会有所调整,今後操作方式以及工具的使用将更为灵活,逆回购可能会成为常规工具,经常被使用.

"节前(逆回购)做的比较多,基本上是这周到期,而且公开市场到期(投放)量也比较低,发(央票)的意义不大,大家也不买,"北京一大型券商分析师称.

他并预期,短期内公开市场操作可能继续暂停,因为2月央票和正回购到期量很低;另外从回购利率看,目前七天期品种仍在4%以上,资金面较去年四季度还是偏紧一些,银行超储率也可能更低.对央行来说,这样的情况下继续在公开市场回笼资金的必要性不大,而且也难有市场需求,有可能继续暂停.

由於春节前的逆回购到期,本周公开市场净回笼3,510亿元人民币.央票及正回购操作均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

**公开市场操作现灵活性**

外汇占款余额频现负增长,以及2月公开市场到期投放量的大幅萎缩,都令最近的资金面难有"活水"注入,在存准率未进一步下调的情况下,公开市场操作展现了灵活性.

招商银行债券分析师刘俊郁指出,目前主要问题还是在於外汇占款的流失,以前每个月外汇占款平均要释放3,000亿元左右的资金量,但目前转为净下降的状态,意味着要维持基础货币的平稳,公开市场必须有相应的资金投放.

他谈到,如果外汇占款的下降成为中长期趋势,公开市场操作的角色可能也会有所转变,逆回购或会成为常规的工具长期存在.

对於近期的公开市场操作动向,刘俊郁认为,"(央票发行)不应该那麽快恢复吧,因为七天回购还是维持在较高的水平,而且下周到期量也只有20亿元."

前述北京的券商分析师称,外汇占款即使恢复增长,总量可能也有限,而且根据去年8月出台的保证金存款补缴存款准备金的规定,2月可能还有部分中小银行需要补缴,因此整个2月的资金面并不乐观,央行在公开市场的操作空间明显受限.

不过他表示,如果近期调降存准率,央行可能会适当在公开市场回收一部分流动性,以平滑资金面.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

**降准利剑仍谨慎出鞘**

尽管春节前的流动性一度接近枯竭,2月的资金面亦面临诸多不利的因素,但央行仍坚持不降存准率,显示央行对这一工具的使用仍较为谨慎.

前述北京券商分析师认为,"降准很难说,市场认为央行应该降,但央行肯定还有自己的考虑,比如对通胀的看法相对谨慎,还有对经济的看法没有市场那麽悲观,这些都是影响因素."

他进一步指出,从流动性的影响来看,存准率应该是有必要下调的,但时机很难判断.如果选择暂时不降,可能会通过公开市场暂缓操作以及国库现金定存等手段来缓和对流动性的影响,否则对实体经济来说还是有负面作用的,如果银行超储率偏低,货币市场利率偏高,势必降影响银行的信贷投放.

"降存准最好的时机应该在节前资金最紧张的时候,那时没动,短期内再有所动作的可能性就降低了,"刘俊郁称.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 10

正回购到期 --

逆回购到期 3,520

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净回笼 3,510 (完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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