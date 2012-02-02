《中国新债》中石油集团拟未来数月分三期共发600亿元企业债--消息(更新版)

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* 中石油集团拟未来数月发行600亿元企业债--消息

* 上述额度将分三期发行

* 最近一期於本月发行,规模200亿元

路透北京2月2日电---信用风险阴霾下,中国高等级信用债无疑更受青睐.据三位消息人士周四透露,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团,继今年第一期企业债出现火爆认购後,拟在未来数月分三期共计发行600亿元人民币企业债.

上述消息人士并表示,最近一期将於本月发行,规模200亿元.

"期限包括七年和15年,但没最终确定."其中一位消息人士说.

此外,消息人士并称,该期债券的主承销商包括银河证券、宏源证券000562.SZ、中金公司等.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.

中石油集团曾於今年1月10日招标发行了200亿元固息企业债,为其今年第一期企业债券.分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元,票面利率分别为4.54%和4.69%,双双落在利率区间下限;投标倍数均超30倍,高的超乎想象.说明信用风险疑虑中,高等级债券优势尽显.[ID:nCN1328602]

今年年初,中国债市初现违约苗头,令信用债市场雪上加霜.2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备股份有限公司,宣告偿债困难.大公国际已调降其主体信用评级.[ID:nCN1321228]

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)