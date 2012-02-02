〔中国金融〕境内外资银行可在月底前申请2012年度中长期外债额度--发改委

路透北京2月2日电---中国国家发展和改革委周四发布通知称,境内外资银行可在2月29日之前向其申请2012年度中长期外债额度,发改委核定时将主要考虑固定资产投资项目贷款的外债需求.
刊登在发改委网站的通知并指出,外资银行可在年内申请调整增加中长期外债额度一次.外国银行各境内分行的中长期外债额度可相互调剂使用.调剂申请由境内主报告行报发改委备案.
同时,对已完成法人化转制的外资银行,2012年的中长期外债额度将分别核定给法人银行总行和保留分行,法人银行总行统一管理其下属分行额度,保留分行自主管理其额度;法人机构和相应的保留分行之间不得调剂中长期外债额度.
通知并要求,外债额度的申请材料需包含2011年度的业务经营状况、中长期外债发生额执行情况;2011年底本行外汇资金来源情况,以及2012年度中长期外债发生额申请规模及用途等.
另外,为降低期限错配风险,发改委称,在核定中长期外债额度时,将主要考虑固定资产投资项目贷款的外债需求.对提供给外籍人士的个人住房按揭贷款的外债需求,不予安排中长期外债额度.
中国外管局统计显示,截至去年9月末,中国外债余额为6,971.64亿美元,较6月末增约8.5%.其中,中长期外债余额为1,895.39亿美元,占外债余额的27.19%;短期外债余额为5,076.25亿美元,占外债余额的72.81%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯