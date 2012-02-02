《国际主要央行公开市场操作一览》--2月2日

路透北京2月2日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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2/1 买入公债 17.46 08/15/2022-02/15/2031

1/31 买入公债 25.22 02/15/2036-11/15/2041

1/30 买入公债 46.46 02/15/2020-11/15/2021

1/27 卖出公债 -87.40 03/15/2014-01/15/2015

1/26 买入公债 25.22 02/15/2036-11/15/2041

《本周主要新闻》

--美国费城联储总裁普洛瑟大力抨击美联储上周关於传达延长维持低利率的决定,称此举冲击了信心且造成混淆.普洛瑟谈到美联储上周的声明时称,认为该声明略过悲观,而他倾向於更乐观展望经济.[ID:nCN1359464]

--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,他不同意维持近零利率直至2014年末的决议,因认为经济状况不需要如此长时间地维持超低利率.其并称,若经济继续扩张,即便速度温和,则或也需要在2014年末之前上调利率防止通胀压力.[ID:nCN1355456]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/1 七天反向交易 37.38(亿美元) 0.59%(固定利率)

84天反向交易 93.60(亿美元) 0.59%(固定利率)

1/31 七天反向交易 1,155.79 1.00%(固定利率)

七天定期存款 -2,190.00 0.27%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)1月30日发布的数据显示,该行上周仅买入6,300万欧元公债,远远不及之前一周的22.4亿欧元,与去年底欧债危机升级阶段的购买量相比,更如同九牛一毛.ECB自2010年5月启动债券回购计划以来的总购买量增至2,190亿欧元.[ID:nCN1359584]

--欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫表示,欧元区将会在2012年复苏,但成长幅度不会很亮丽,而第四季料呈现负成长,但正见到多项指标转佳.[ID:nCT0431276]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 29,730

上周三 30,460

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当期变化 -730

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行12月20-21日会议的记录显示,部分央行委员称见到地震後重建需求有些微延迟,在此同时,全球经济放缓的程度较10月预期的更为严重."一些委员称,日本央行有必要继续尽最大努力维持金融市场稳定,谨记欧债问题恶化有可能致使市场进一步混乱."会议记录称.日央行在该次会议中推迟提供更多货币刺激,但调降对经济的评估.[ID:nCN1355102]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率维持在0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行3,644.5亿台币存单,相较存单到期金额2,951.5亿,存单发行余额增加693亿. [ID:nCT0501995]

--台湾央行周二表示,当日共发行1,968亿台币存单,相较存单到期金额1,149亿,存单发行余额增加819亿. [ID:nCT0501251]

--台湾央行周一表示,当日共发行2,033亿台币存单,相较存单到期金额2,578亿,存单发行余额减少545亿. [ID:nCT0431868](完)

--整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]