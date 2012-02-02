版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 2日 星期四 13:59 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月2日

路透上海2月2日电---尽管已安然度过春节前的资金冰河期,但中国央行公开市场本周依旧
封存了央票发行和正回购操作,以应对节前大额逆回购到期对市场的冲击;由於2月公开市场
到期投放量维持低位,短期内回笼难加力,央票续停发的可能性依旧存在.  

  业内人士指出,央行在春节前後坚持通过公开市场腾挪调节流动性,而始终不动用市场所广
泛预期的存款准备金率,表明央行基於对通胀以及经济走向的判断,仍不愿过快地放松货币政
策.尽管未来存准率仍有下调的必要性和空间,但调整的频率或会低於市场预期.

  他们并认为,随着外汇占款持续增加的趋势逆转,基础货币的投放方式发生变化,公开市场
此前以回笼为主的操作基调也会有所调整,今後操作方式以及工具的使用将更为灵活,逆回购
可能会成为常规工具,经常被使用.  

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
 ---------------------------------------------------------------------------------------
  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                  +1,270

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐