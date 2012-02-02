《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月2日

路透上海2月2日电---尽管已安然度过春节前的资金冰河期,但中国央行公开市场本周依旧 封存了央票发行和正回购操作,以应对节前大额逆回购到期对市场的冲击;由於2月公开市场 到期投放量维持低位,短期内回笼难加力,央票续停发的可能性依旧存在. 业内人士指出,央行在春节前後坚持通过公开市场腾挪调节流动性,而始终不动用市场所广 泛预期的存款准备金率,表明央行基於对通胀以及经济走向的判断,仍不愿过快地放松货币政 策.尽管未来存准率仍有下调的必要性和空间,但调整的频率或会低於市场预期. 他们并认为,随着外汇占款持续增加的趋势逆转,基础货币的投放方式发生变化,公开市场 此前以回笼为主的操作基调也会有所调整,今後操作方式以及工具的使用将更为灵活,逆回购 可能会成为常规工具,经常被使用. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,270 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇