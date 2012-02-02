〔中国债市〕1月净发行量为负致机构债券托管量减少,不改中期牛势看法(更新版)

(新增更多细节和评论)

* 1月主要机构债券托管量转减少,因净发行量为负

* 债市中期看牛趋势未改变,交易机构数据可见端倪

* 机构争夺信用债

路透北京2月2日电---中国主要机构1月债券托管量转为减少,结束此前连续三个月增长,主因年初发行淡季债券净发行量为负.但债市中期看牛的趋势并未改变,券商等传统交易型机构的托管数据可见端倪.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,1月末,债券托管量为21.27万亿(兆)元人民币,较上月减少853亿元.其中,基金公司和商业银行在银行间债市的债券托管量(不含短期融资券和超短融)分别为1.64万亿和14.40万亿元,分别较上月减少465亿和116亿元.

"年初(债券)发得少,总体存量下降很正常,"北京一大型券商固定收益分析师称.

路透统计显示,1月份,债券净发行量(新债发行量与债券到期量的差额)为负604亿元.

他进一步分析表示,作为传统的交易机构,券商债券托管量的增加,或说明交易力量仍在加仓,这与中期看多的市场情绪相一致.

1月末,证券公司托管量余额达到1,905亿元,当月逆势增53亿元.

上述分析师并指出,1月债券托管数据的另一大看点是机构对信用债的争夺.中债登分项数据显示,全国性商业银行1月增持企业债166.36亿元,这与月初中石油企业债的火爆认购情况契合.

随着近期中国信用债风险事件频发,优质的高等级债无疑更让人放心.中石油集团1月初发行的企业债获得火爆认购,中标利率双双落在区间下限,且投标倍数高得超乎想象.[ID:nCN1328602]

数据并显示,1月发行债券(不含短期融资券和超短融)1,243亿元.

以下为1月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年1月末 当月增减

========================================

商业银行 143,986 -116

----------------------------------------

基金公司 16,442 -465

----------------------------------------

保险机构 20,654 +43

----------------------------------------

证券公司 1,905 +53

========================================

以下为1月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2012年1月末 当年增减 当月增减

======================================================

政府债券 73,121 -718 -718

------------------------------------------------------

央行票据 21,180 -110 -110

------------------------------------------------------

政策性金融债 64,828 +50 +50

------------------------------------------------------

政府支持机构债 1,090 -- --

------------------------------------------------------

政府支持债券 1,000 -- --

------------------------------------------------------

商业银行债 9,268 +25 +25

------------------------------------------------------

非银行金融机构债 542 -- --

------------------------------------------------------

企业债券 17,168 +368 +368

------------------------------------------------------

短期融资券 4,602 -422 -422

------------------------------------------------------

中期票据 19,707 -36 -36

------------------------------------------------------

集合票据 92.23 -2 -2

------------------------------------------------------

资产支持证券 86 -9 -9

------------------------------------------------------

外国债券 40 -- --

======================================================

合计 212,723 -853 -853

以下为1月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2012年1月 2011年全年

=========================================

债券发行量

其中:本币债 1,243 69,625

美元债 -- --

-----------------------------------------

现券交割量

(银行间) 32,014 677,586

------------------------------------------

回购交割量 77,047 1,121,477

------------------------------------------

债券兑付量 1,847 57,600

==========================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)