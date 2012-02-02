〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本财务大臣周四敦促日本央行考虑重启量化宽松政策,因日圆汇价升向去年导致当局单边出手干预的水平.经济财政大臣亦呼吁央行确保实质利率维持低位.[ID:nCN1365820]
日本央行副总裁山口广秀周四表示,他认为央行没有迫切需要为了因应近期日圆升势而进一步宽松货币政策.[ID:nCN1365930]
美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三大力抨击美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周关於传达延长维持低利率的决定,称此举冲击了信心且造成混淆.[ID:nCT0502303]
巴西央行总裁称,拥有在不加剧通胀的条件下放宽政策的空间.[ID:nCN1366092]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率10.50% 2012年1月18日降50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点
一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点
澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.25% 2012年1月19日降25基点
印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点
附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.75% 2011年12月20日降25基点
挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动於宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 兰秀娟