〔中国债市〕人民币利率互换冲高回稳,等待政策面进一步指引

路透上海2月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周四冲高後回稳.春节前後下调存准率的预期未兑现,货币政策放松的力度被打上问号,但由於回购利率今日走势平稳,IRS持续上行动力也不足,近期走势或逐步收敛等待政策面的进一步指引.

"今天先上上下下搞了一阵,後来稍下了一点,"上海一银行交易员称.

他认为,存准率未如预期般调降,市场对政策放松的预期也更趋谨慎,而且从最新的PMI数据看,经济基本面可能并不那麽悲观,接下来还应重点关注经济走势,这将决定未来政策放松的步伐是放缓还是加快,IRS短期内可能缺乏明显的方向感.

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四维稳.本周逆回购陆续到期约3,000多亿元人民币,但资金面仍"面不改色",流动性仍显充裕.业内人士认为,春节後资金回流及政策面上短期内未见利空因素,共同造就了目前的局面.[ID:nCN1359626]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.5500/ 3.6750 3.1500/ 3.2440 3.0740/ 3.1700 3.1620/ 3.2620 3.0840/ 3.4640

周三 3.5660/ 3.6760 3.1233/ 3.2175 3.0200/ 3.1117 3.1067/ 3.2000 3.0500/ 3.3675

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变动-0.0160/-0.0010 +0.0267/+0.0265 +0.0540/+0.0583 +0.0553/+0.0620 +0.0340/+0.0965

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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