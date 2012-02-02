《外汇动态》欧洲开盘:美元/日圆接近三个月低位,欧元走坚

0753GMT--美元兑日圆JPY=报76.07日圆,盘旋在接近三个月低位76.027日圆的水准,令市场对於干预的担忧迟迟不退.
欧元兑美元EUR=上涨0.2%,报1.3182美元,因采购经理人指数(PMI)改善缓解了对全球成长前景的担忧.
欧元兑美元接近近期高位1.3235美元,不过市场关注稍晚进行的西班牙和意大利公债标售.
澳元兑美元上扬0.3%,报1.0724美元,盘中曾升至五个月高位1.0758美元(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
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