〔路透基点〕九家银行与台湾工信工程签署41亿台币联贷案--RLPC

路透香港2月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,九家银行周二与台湾工信工程股份有限公司签署41亿台币六年期融资案.
台湾土地银行是独家委托主办行、额度分配行兼代理行,承贷10.708亿台币.台湾全国农业金库担任共同主办行,承贷6.6亿台币.
元大商业银行、第一银行和合作金库商业银行这三家台湾的银行担任经理行,分别承贷4.9亿台币、4.2亿台币和4.2亿台币.
新光商业银行、永丰银行、高雄银行和台中商业银行为一般参贷行,分别承贷3亿台币、2.5亿台币、2.5亿台币和2.5亿台币.
交易细节:
借款方的董事长为是项联贷案提供担保.该联贷案包括两部分,A部分24.7亿台币定期贷款,B部分16.408亿台币履约担保贷款.
A部分贷款利率为较90天次级市场商业票据利率加码150个基点,B部分贷款年担保费率为1%.
受邀银行分为三档:承贷8亿台币或以上的银行,获得20个基点的最高先付费用,以及额度分配行头衔;承贷5亿-7.99亿台币的银行,获得10个基点的先付费用,以及经理行头衔;承贷3亿-4.99亿台币的银行,获得5个基点的先付费用,以及一般参贷行头衔.
一旦借款方收到164亿台币建筑费的10%,此後任何一笔支付给借款方的建筑费的22.5%将被划转至一个信托账户,以偿还A部分贷款.B部分贷款采用子弹式还款方式.
是项交易的承诺费为20个基点,1月6日前回复的银行可获得5个基点的提前优惠费.
筹得资金将用来支持台湾东部苏花公路两条隧道的修缮工作.
工信工程2010年8月曾获得16.2亿台币六年期融资.该笔贷款包括三部分,A部分7.2亿台币履约保证贷款,B部分最高9亿台币预付款担保贷款,及C部分最多4亿台币循环信贷.A部分和B部分的最高所有资金成本均为98基点,C部分为103基点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧