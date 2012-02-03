〔中国数据〕1月汇丰服务业PMI连续第二个月持稳,新业务增幅扩大

路透北京2月3日电---周五公布的汇丰中国1月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月持平在52.5,显示中国服务业的经营活动保持稳定扩张,部分原因是新接业务增幅扩大.

不过,该数值仍处於去年11月所创的三个月低点,且分项数据显示经营活动与新订单仍然增速偏低,就业增速轻微,业界对未来一年的经营前景信心依然偏低.

"得益於新业务大增,1月份中国服务业活动保持稳定扩张.不过整体经济增长势头仍相对持软,如果无法改善,就业市场承压也再所难免."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示.

英国市场调研公司Markit公布的数据显示,1月份经季节性调整的经营活动指数继续停留在52.5,显示中国服务业的经营活动有实质扩张.尽管如此,1月份指数值远低於长期平均值(56.8).

新订单增速创下三个月新高,但仍远低於长期平均值;而当月服务业用工数量仅有轻微增长,增速则为三年以来最低.

对於未来12个月的经营前景,服务业界继续保持乐观,但相比历史数据本月乐观度偏低,反映了业界对竞争压力和未来经济走向的担忧.据受访企业反映,房地产调控政策对业界对该月内的经营信心有影响.

汇丰数据并显示,投入成本连续第三个月涨速趋缓,而服务业的平均收费价格则与上月基本持平.屈宏斌称,随着通胀继续缓解,政府也赢得为实现经济"软着陆"所需的更多政策松绑空间.

此前公布的数据显示,1月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI亦连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.[ID:nCN1362842](完)