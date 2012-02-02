《综述》中国一号文件聚焦农业科技,高基数下"靠天吃饭"难度增大

* 中央一号文件聚焦农业科技

* 粮食"八连增"的高基数下,靠天吃饭难度加大

* 借力科技投入确保粮食丰收对稳物价至关重要

* 农机类板块受利好提振表现活跃

作者 李文科/邵晓忆/沈燕

路透北京2月2日电---确保粮食安全是中国稳增长、控通胀的首要条件.中国今年一号文件聚焦农业科技,昭显传统农业"靠天吃饭"模式难以为继,加快推进农业科技对确保粮食供应、稳定物价可谓至关重要.

去年中国粮食产量跃上1.1万亿斤的新台阶,实现罕见的连续八年增产.但随着耕地和水资源约束日益增强,要在"八连增"的高基数上保持粮食稳定发展将是一个巨大挑战.

今年是政府连续第九年以"一号文件"的形式出台涉及"三农"的强农惠农措施.未来随着政策陆续落实,业内人士预计,农机设备及种业科技等领域将迎来快速发展期.

"国内外经济形势更为复杂严峻,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定...必须避免农业出现闪失,避免主要农产品供给出现问题,"中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文称.

他坦言,要稳住农业生产,长期稳定地保障粮食和其他重要农产品的有效供给,靠继续增加农业水土资源已没有多少余地,必须靠提高单产,要靠科技.

中国甫公布的2012年中央一号文件指出,要持续加大财政用於"三农"的支出、国家固定资产投资对农业农村的投入,持续加大农业科技投入,保增量和比例均有提高.[ID:nCN1364958]

食品价格一直是推高中国通胀率的关键因素.去年受农产品价格上涨等影响,中国居民消费价格指数(CPI)7月一度触及6.5%的三年高点.经过当局紧锣密鼓的调控,12月CPI涨幅以15个月新低收尾,通胀压力大幅缓解,但仍不能掉以轻心.

可以说,抑制通胀是贯穿去年宏观调控的主线.而在今年稳中求进的政策基调下,随着国内经济下滑风险上升,且外围环境恶化风险持续积聚,稳增长和抗通胀仍将是中国2012年高度重视的问题.

实际上,去年底闭幕的中国中央农村工作会议就决定,2012年要继续开展粮食稳定增产行动,加大粮食生产补贴力度,确保粮食生产不滑坡、菜篮子产品供应不断档、农产品价格不大起大落.[ID:nCN1311170]

**聚焦农业科技**

尽管中国已连续多年实现粮食增产,农村面貌发生了很大改变,但依靠消耗大量资源以及低成本劳动力的传统农业模式仍占主导.

从中长期来说,国家将面临可用耕地减少,劳动力转移,劳动力价格居高不下,农业生产步入高成本时代等难题,农业加快科技化建设就变得极为重要.

"中国已到了必须更加依靠科技进步促进现代农业发展的新阶段,科技进步已成为最重大、最关键、最根本的出路和措施,"农业部总经济师陈萌山在接受新华社采访时表示.

陈萌山分析称,中国耕地、淡水等资源的刚性约束进一步加剧,生态环境保护的压力越来越大,依靠大量消耗资源的传统生产方式推进农业发展已难以为继.

中国农业的人均占有自然资源非常少,目前人均约占1.38亩的耕地,即不到0.1公顷.虽然农产品产量连续增长,但需求也在不断上升,农产品对外依存度逐步攀升的压力较大.

同时,农业劳动力的素质呈结构性下降,用工成本迅速上涨,依靠低成本劳动力支撑现代农业发展的空间亦逐渐减小.

正鉴於此,2012年的一号文件突出强调了农业科技,指出农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑,并将持续加大农业科技投入,强化农技推广服务及新型农民培养.

去年中央财政对"三农"(农业、农村和农民)投入首次超过1万亿元.陈锡文周四表示,今年中央财政的"三农"支出还将继续增加.若累加中央财政和地方各级财政对"三农"的支出,2011年约达2.5万亿元人民币以上.

中国长期实行粮食自给自足的政策.陈锡文周四强调,今年中国粮食进出口政策没有重大的调整,还是本着调节余缺,调节品种,继续保持适量的进口和出口.中国去年进口小麦同比增2.5%至125万吨;进口玉米175万吨,同比增长11%.

**提振农机类板块**

一号文件提出,要加快农业机械化.其中包括加强农机关键零部件和重点产品研发;加大信贷支持力度,鼓励种养大户、农机大户、农机合作社购置大中型农机具;落实支持农机化发展的税费优惠政策等.

此外,还要着力抓好种业科技创新,建立种业发展基金,重大育种科研项目要支持育繁推一体化种子企业;推动种子企业兼并重组,鼓励大型企业通过并购、参股等方式进入种业等.

"一号文件指出改善设施装备条件,不断夯实农业发展物质基础,持续加大财政投入,农机和冷链设备受益,"国泰君安机械行业分析师吕娟在报告中指出.

中信证券报告亦指出,改良栽培模式作为农业科技的一项重要内容,将有望大幅提升收获机、滴灌设备等农机需求,农业机械装备行业或有望迎来快速增长期;文件所提及的完善农技推广服务体系,有望对种子龙头企业产生较强的正外部效应.

"我们认为,农业板块1月份的急跌,既有行业景气见顶後估值回归的因素,更有大盘下挫後的补跌因素.短期来看,这种下跌已经基本结束,"中信称.

受中央一号文件强调农业科技所刺激,农业板块周四走势十分强劲,新农开发(600359.SS)和大康牧业(002505.SZ)均封住涨停板.

中信报告建议,最看好的个股包括隆平高科(000998.SZ) 、登海种业(002041.SZ)、关注新研股份(300159.SZ)、亚盛集团(600108.SS)及大禹节水(300021.SZ)等.(完)