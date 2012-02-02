《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月2日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:目前看来欧元似乎是在1.3000区间低档与阻力位1.3240/50之间的区域内波动,後一水准是从10月高点1.4250下行至近期低位1.2610的38.2%回档位,仍为上档关键阻力位.需要持续跌破低於1.3050的支撑区域,才会重新看向上周三低点1.2940/50,该水准曾在上周末引发欧元强劲反弹.在欧元持续低於本周高点之际,日线蜡烛图上的空头逆转型态,令欧元的走势重点仍为向下.关键支撑仍落在1.2850/60区域,只有跌破这里,才会重启滑向1.2600的跌势.

美元/日圆:继本周跌破76.50日圆後,市场基调未变,人气转为非常看空,可能有跌向纪录低位75.30的风险.美元需要重返76.50日圆上方,才能稳定短线走势并缓解下跌压力.200日移动均线切入位78.25仍是美元反弹的重要阻力,上周挑战该水准的努力失败.

欧元/英镑:昨日走势极其动荡,欧元勉力走向0.8340英镑,不过由於欧元仍处在重大阻力位0.8420下方,下行压力持续存在.若跌破0.8275,则1月低点0.8220依然是下一道目标.但只有当欧元跌破2010年9月低点0.8200/05後,才会进一步下看2010年低点0.8062.

英镑/美元:尽管英镑昨日短暂跌至1.5740美元下方,但今日英镑走势整体看好,看向200日移动均线切入位1.5965.只有当英镑持续有效的跌破1.5740後,才会重新看向本周低点1.5640.若跌破此处,则1.5530区域和之前几周的低点水准或会吸引到逢低买盘.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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