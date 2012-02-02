〔中国债市〕现券收益率小幅盘整,受中期看多预期支撑企稳

路透北京2月2日电---中国银行间债市周四现券收益率小幅盘整.中期看多的主流预期未变,支撑现券在小幅走弱後有所企稳;相比较而言,信用债继续受到机构的青睐.
"今天利率债收益率基本上算稳定了,10年国债到了3.45%,也有人买了,"北京一大型银行交易员表示,"信用债虽然成交水平变化不大,但配置需求下,成交还是挺活跃的."
他进一步指出,当前现券收益率水平反映利好预期已多,但央行操作思路的力度和速度有待明确;机构多仍抱着货币政策必将放松的判断,等待着经济数据等给予进一步的指引.
二级市场上,剩余期限约9.55年的固息国债110019券最新双边报价CN110019=CFXM为3.4500%/3.4250%,昨日为3.4400%/3.4180%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.9728 4.3312
上日 2.9696 4.3512
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4740/3.4133
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7920/2.7380
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5878/3.5270(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>