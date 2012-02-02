〔中港股市〕沪港股市双双收高2%,银行股领涨

* 中资银行股表现强劲,受助于政府的流动性举措
* 汇金调整分红比例可能把存准率下调时间推迟到6月--交易员
* 数据提振对经济成长敏感的板块
路透香港2月2日电---上海与香港股市周四均上涨2%,由中国金融股及具成长题材板块带动,此前公布的美国和德国制造业数据优於预期,化解了全球经济放缓的疑虑.
北京当局周三稍晚宣布的两项政策令中国的银行股获得提振.第一项旨在舒缓中小企业的的融资压力.
第二项政策,21世纪经济报导周四报导引述接近监管层的消息人士称,中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点,以支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力.[ID:nCN1365540]
恒生指数.HSI收涨2%至20,739.5点,突破了在20,529点附近的200日移动均线,短线可能继续上涨.过去四个交易日里200日移动均线构成强大阻力.
沪综指.SSEC收报2,312.6点,测试2,300-2,320的强劲阻力区间,该区间在1月时构成强大的技术面阻力.如果突破该区间,大盘短期可能保持上涨.
国企股指数.HSCE劲扬2.9%. 中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)在香港市场跳升3.5%,在上海市场上涨2.3%.
周四两个市场的成交量均扩大,香港成交量触及七日最高水平.
"今年上半年,A股市场的表现可能逊於H股,因为大陆投资者比较怀疑政策将会放松,"瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远表示.
林志远表示,短期内,香港股市可能恢复涨势,但缺乏机构投资者的新增买盘,可能把恒生指数的下波上档目标限制在20,975-21,017点.
美国和德国制造业数据强劲,亦激励对经济成长敏感的板块.
中海油(0883.HK)涨3.9%,中石油(0857.HK)收高1.4%,中石化(0386.HK)涨1.8%.(完)
--编译 张涛; 审校 高琦
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