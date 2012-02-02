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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 17:43 BJT

〔标题新闻〕英国1月Markit/CIPS建筑业PMI降至四个月最低51.4,分析师预报预估为52.6

注:PMI为采购经理人指数的缩写;CIPS为英国皇家采购与供应学会的缩写

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