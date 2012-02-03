瑞典当局质疑和平奖偏离诺贝尔遗愿

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆2月1日电---瑞典当局正调查，诺贝尔和平奖是否偏离创始人诺贝尔初衷，被颁给了“错误”的对象，譬如人权主义者和环保主义者。
诺贝尔和平奖由挪威诺贝尔委员会颁发。2008年一名挪威作家提出，诺贝尔和平奖的初衷是奖励推动裁军与和平的人，而诺贝尔委员会偏离了这个初衷。
“他们完全无视诺贝尔的遗嘱。”挪威作家、律师兼和平主义者赫弗梅尔（Fredrik Heffermehl）对路透称。
他认为，在联合国前秘书长安南2001年获颁和平奖後，此後的和平奖得主都不合格。
他的观点引起了斯德哥尔摩郡行政局的重视，该行政局职责范围中，包括确保该国7,300家注册基金会履行其去世捐资人的愿望。
“赫弗梅尔先生说得有些道理。”行政局律师魏曼（Mikael Wiman）表示。他本周给诺贝尔基金会去信，徵求後者看法。
挪威诺贝尔委员会执行秘书伦德斯塔（Geir Lundestad）称：“有观点认为我们不尊重诺贝尔遗嘱，我们反对这种观点。对遗嘱的解读不限於一种。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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