瑞典当局质疑和平奖偏离诺贝尔遗愿

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆2月1日电---瑞典当局正调查，诺贝尔和平奖是否偏离创始人诺贝尔初衷，被颁给了“错误”的对象，譬如人权主义者和环保主义者。

诺贝尔和平奖由挪威诺贝尔委员会颁发。2008年一名挪威作家提出，诺贝尔和平奖的初衷是奖励推动裁军与和平的人，而诺贝尔委员会偏离了这个初衷。

“他们完全无视诺贝尔的遗嘱。”挪威作家、律师兼和平主义者赫弗梅尔（Fredrik Heffermehl）对路透称。

他认为，在联合国前秘书长安南2001年获颁和平奖後，此後的和平奖得主都不合格。

他的观点引起了斯德哥尔摩郡行政局的重视，该行政局职责范围中，包括确保该国7,300家注册基金会履行其去世捐资人的愿望。

“赫弗梅尔先生说得有些道理。”行政局律师魏曼（Mikael Wiman）表示。他本周给诺贝尔基金会去信，徵求後者看法。

挪威诺贝尔委员会执行秘书伦德斯塔（Geir Lundestad）称：“有观点认为我们不尊重诺贝尔遗嘱，我们反对这种观点。对遗嘱的解读不限於一种。”（完）