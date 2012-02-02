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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 19:30 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率持稳,希腊债务重组谈判仍未有结果

路透伦敦2月2日电---美国指标公债收益率周四在欧洲市场持稳,因对於久拖不决的希腊债券互换谈判的谨慎情绪,被对於周五美国非农就业数据的期待所抵消.该项数据或显示美国劳工市场有所改善.

漫长的希腊债务谈判接近完成,但希腊政府仍需要争取该国政治领导人对於采取更多撙节措施的支持,以获得新的金援.

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