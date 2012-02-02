(重温稿)〔中欧关系〕中国考虑加大对欧盟救助基金的参与,对欧元有信心--总理

* 中国正考虑加大对欧盟救助基金的参与--总理

* 中国对欧洲经济和欧元抱有信心--总理

* 解决欧债问题,欧方自身努力是基础--中国总理

* 欢迎中国企业扩大对德投资--德国总理

路透北京2月2日电---中国总理温家宝周四称,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.

温家宝是在与德国总理梅克尔举行的联合新闻发布会上作此表态.但他未做出明确的金融支持承诺,仅表示中国依然在研究如何参与EFSF和ESM基金.

"中国亦在考虑透过EFSF和ESM渠道,更大力参与到欧债危机的解决中,"他说.德国总理梅克尔目前正在中国访问.

规模高达5,000亿欧元的ESM计划在7月启动,做为一个永久性救助基金而存在.预计它将取代早前为救援爱尔兰和葡萄牙而设立的临时性救助基金EFSF.

而坐拥3.2万亿美元外汇储备的中国,经常被视为欧洲救助基金潜在的资金来源之一.

欧元/美元EUR=在温家宝讲话後上涨,在EBS电子交易平台上升至1.31889美元,此前处在1.3130.但稍後又跌至1.3103的盘中低点,因有媒体报导援引欧元集团主席贾克表示,和希腊的债务互换谈判颇为艰难,近期化解欧债危机的努力还不够.

2011年德中贸易额达1,400亿欧元,创下历史新高.德国是中国在欧盟最大的贸易夥伴;而据外界预测,中国将成为德国在欧盟以外最大的出口市场.

**中国对欧洲经济和欧元抱有信心**

温家宝在和梅克尔会晤时重申,中国支持维护欧元稳定,对欧洲经济和欧元抱有信心.

但他也指出,"解决欧债问题,欧方自身努力是基础、也是关键,中方支持欧方为应对债务危机做出的努力."

他表示,(债务负担沉重的欧元区国家)需实施恰当的财政政策;另外中国支持国际货币基金组织(IMF)等主要国际金融机构发挥的重要作用.

"解决欧债问题最终要靠实现经济强劲和可持续增长,"温家宝称.

他并呼吁中欧双方需反对各种形式的保护主义,扩大相互投资,深化在高科技和新兴产业领域的合作.

而梅克尔也呼应称,德国欢迎中国企业扩大对德投资,将继续向中国开放市场;且中德双方可以在很多领域推进合作,如电动汽车国际标准等.

梅克尔今日中午在中国社科院发表演讲时亦表示,将加强两国在气候变化、水资源利用等全球问题上合作的意愿

在伊朗问题上,温家宝表示,中国不支持任何中东国家发展核武器,支持展开对话,支持伊朗和国际组织展开进一步磋商;但反对将和伊朗的正常商业往来政治化.

梅克尔则表示,希望重启和伊朗的谈判.(完)