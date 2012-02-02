〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差降至三日低点,新加坡库存稍稍上升

路透新加坡2月2日电---亚洲柴油裂解价差周四降至三日低点,因迪拜原油走坚,而新加坡库存稍稍上升,对市场人气构成压力.
官方数据显示,2月1日当周,新加坡陆上馏分油库存稍稍上升至两周高位899.2万桶.
贸易商表示,来自太平洋地区和马来西亚的良好需求或暂时抵消了欧洲需求缺乏的影响,这可以解释库存只是小幅而非大幅上升.
不过长期看,对於欧洲主权债务危机的担忧预计将打压整体信心,除非日本的重建工作能够吸纳未来的供应.
一位在新加坡的交易员说:"今年馏分油市场将比2011年更为动荡.去年供给受到了日本地震的影响."
"不过今年有更多的问题,比如欧债危机以及中国和印度的新炼油产能.但从另一方面看,也还有伊朗与西方国家间关系紧张的问题."
3月柴油裂解价差GOSGCKMc1下跌0.16美元至每桶18.55美元,航煤裂解价差下跌0.12美元至每桶18.45美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.40 127.60 127.50 126.80 0.70 0.55
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.35 128.55 128.45 128.10 0.35 0.27
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.40 129.60 129.50 129.15 0.35 0.27
含硫0.005%柴油 GO005-SIN130.25 130.45 130.35 130.00 0.35 0.27
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.29 127.94 0.35 0.27
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.66 127.31 0.35 0.27 (完)
--编译 王洋;审校 张涛