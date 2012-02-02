〔国际油市〕亚洲石脑油价格上升,供应紧张且需求情况良好

路透新加坡2月2日电---亚洲石脑油裂解价差周四因布兰特原油坚挺而承压,但当前价差保持在140美元上方,3月-4月价差回升至接近九个月高点,仍表明市场供应紧张且需求情况良好.
韩国LG化学总计购买7.5万吨3月下半月抵达的石脑油.
不久前,亚洲最大的石脑油买家台塑石化购买了10万吨3月11-25日抵达的石脑油.
套利活动方面,3月将有大约15万吨石脑油从地中海流向亚洲,但欧洲供应紧张可能阻止更多船货流向东方.
欧洲市场紧俏,甚至可能导致海湾/亚洲石脑油运往西方,贸易商将之称为"反向套利".
买家希望,亚洲裂解厂在3月进入维修季後,供应紧张情况将会缓解.
汽油供应仍然紧张,台塑石化的一个每日8.4万桶的汽油生产装置在12月13日左右停产维修後尚未重启.其发言人表示,将在本周恢复生产.
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO涨1.50美元,报每吨987.00美元.
3月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌3.83美元,至每吨146.18美元,为1月26日以来最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上升0.06美元,至每桶15.99美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.46美元至每桶11.39美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 986.50/987.50 985.50 +1.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 107.46/107.56 107.32 +0.19
97号现货汽油GL97-SIN 128.13/128.23 128.70 -0.52
95号现货汽油GL95-SIN 125.75/125.85 125.40 +0.40
92号现货汽油GL92-SIN 123.45/123.55 123.25 +0.25
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.94/16.04 15.93 +0.06 (完)
--编译 王洋;审校 张涛