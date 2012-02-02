〔国际油市〕亚洲燃料油市场连续第五日走弱

路透新加坡2月2日电---亚洲燃料油市场周四连续第五日下滑,近月合约的逆价差进一步收窄,持续受基本面疲软拖累.
3月/4月跌至每吨逆价差约8.50美元,自上周五以来下跌了约三分之一.该合约将在不到两周後成为近月跨月价差合约,本周已是市场的焦点.
市场越发关注於2月和3月流入东亚的大量船货,本月预计将达到逾700万吨.
一位在新加坡的交易员说:"我仍然认为下跌更多的是一种条件反射似的反应,因为过去3-4个月市场的坚挺是由需求,尤其是中国的需求来推动的,而非供给."
"当然大量的供给将压制市场,但其已经从畸高的水平回落.从绝对水平看,市场仍然坚挺,而且需求强劲的因素仍然存在."
3月燃料油裂解价差持稳於贴水2.09美元,4月裂解价差收窄0.08美元,至贴水3.01美元.
180-cst燃料油上涨2.10美元至每吨719.85美元;380-cst品级燃料油上涨1.95美元至710.95美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 719.70 720.00 719.85 717.75 2.10 0.29
现货380CST燃料油 FO380-SIN 710.80 711.10 710.95 709.00 1.95 0.28
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 735.00 734.00 734.00 0.00 0.00
380CST船用燃料油升水 22.20 23.90 23.05 25.00 -1.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF13.50 13.75 13.63 14.45 -0.82 -5.71
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF13.75 14.25 14.00 14.45 -0.45 -3.11
(完)
--编译 王洋;审校 张涛