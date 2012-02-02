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债券 | 2012年 2月 2日 星期四 22:11 BJT

〔标题新闻〕欧元区EFSF和ESM需将它们的综合资源增加一倍,以帮助控制欧债危机--OECD高官

EFSF为欧洲金融稳定机构

ESM为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism)

OECD为经济合作暨发展组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8D24SK]

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