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市场报道 | 2012年 2月 2日 星期四 22:44 BJT

〔美国热股〕美国银行盘初微涨,此前法庭仲裁美林需对一投资者作出赔偿

路透2月2日电---根据一项法庭仲裁,美林需向一位富有的投资者赔偿近140万美元.此人称其购入的担保债务凭证(CDO)在他买入时并无投资价值.

美国银行(BAC.N)周四盘初上涨0.68%,报7.42美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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