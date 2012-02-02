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市场报道 | 2012年 2月 2日 星期四 23:15 BJT

〔美国热股〕摩根大通微涨,此前放弃对雷曼旗下破产房地产的诉讼

路透2月2日电---雷曼兄弟LEHMQ.PK周三表示,摩根大通(JPM.N)同意放弃对雷曼旗下近乎所有破产房地产业务的诉讼,这些资产总额达到7.10亿美元.由此债权人将能够得到更多资金偿付.

摩根大通周四早盘上涨0.13%,报37.65美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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