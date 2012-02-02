〔欧元债市〕西班牙公债在标售後承压,关注希腊债务谈判结果

* 西班牙公债收益率上升,预示其涨势或正减缓

* 法国80亿欧元公债标售获强劲需求

* 希腊债务磋商结果将主导市场

路透伦敦2月2日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四上升,此前该国公债标售得标利率引发对近期公债涨势後续空间的疑虑,但欧元区二线国家公债的前景仍与希腊债务互换谈判的结果息息相关.

西班牙标售45.6亿欧元公债,略高於目标区间,募集资金约占今年的四分之一.

尽管此次标售的得标利率低於以往的标售,但买盘不够踊跃,三种年期公债的平均得标利率与最高利率差距(tail)均超过10个基点.

这表明,部分投标人要求获得更高回报.

"平均收益率与市场水平相比尚可,有一些投资者介入,使得西班牙债券便宜不少,"Monument Securities策略师Marc Ostwald指出.

西班牙2021年4月到期公债的收益率ES10YT=TWEB升8.2基点,报4.73%,推动10年期西班牙公债与可比德债的利差扩至288基点,该利差周三触及去年8月以来最低水平.

在本次标售中,西班牙的中期借款成本下滑,得益於欧洲央行(ECB)大量买盘的扶持.

法国开展上月失去AAA信用评级以来的首次长期固息公债标售,其得标利率也下滑.

在二级市场,法国10年期公债较可比德债利差FR10YT=TWEB缩窄14基点,至106基点.

除西班牙以外的欧元区二线国家公债也从希腊情势的乐观情绪中受益,即便部分投资者仍对此抱有疑虑.

欧元区财长期望在下周一就希腊第二轮援助计划达成一致.希腊新协议将包含官方新融资,银行和其他民间债券持有人自愿承担的损失幅度,以及希腊政府必须实施的新改革措施.

欧洲尾盘,意大利公债走高,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB下滑8个基点,至5.62%.

10年期葡萄牙公债收益率PT10YT=TWEB大跌54个基点,至14.99%,交易员称欧洲央行也在二级市场少量买入葡萄牙公债.

德国公债期货FGBLc1跌16个跳动点,结算价收报139.08.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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