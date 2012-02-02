〔英国债市〕英债期货大幅下跌,受央行委员普森言论和英国PMI数据拖累

路透伦敦2月2日电---英债期货周四追随德债期货大跌,之前英国央行一政策制定者表示,该行应考虑买入更多公债以外的资产以帮助企业,同时英国制造业和建筑业成长数据亦带来压力.

3月英债期货FLGH2结算价下跌51个跳动点,至116.01,表现较可比德债期货FGBLH2逊色逾35个跳动点.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称一些迹象显示,打击美国商业投资的不确定性可能正减弱.之後美国较长期公债价格下跌,给英债带来进一步下档压力.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,需要更多措施改善企业获得融资的能力,暗示该行可能透过其他举措购买民间债务.

同时,本周公布的英国采购经理人指数(PMI)显示,上月制造业活动意外反弹,建筑企业表现较好,尽管扩张活动放缓.

"就英债表现落後而言,这与普森的言论有关."RBC Capital Markets分析师Sam Hill说.

他补充道,下周到来之前,英债市场较平时更为焦虑,因外界广泛预计英国央行届时可能公布追加500亿英镑量化宽松政策.

现货市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR涨5个基点,报2.10%,较可比德债收益率差EU10YT=RR报24个基点.普森发言後,该收益率差一度触及逾两个月高位26.6个基点.

交易商接下来将关注周五0928GMT公布的英国服务业PMI数据.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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