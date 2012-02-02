〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第三日收高,得益於现货市场紧俏

路透芝加哥2月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四录得连续第三日收高,得益於现货市场供应紧俏.
但美元走坚和原油市场走疲等外部市场利空因素,限制了大豆期货涨势.
豆粕和豆油期货亦略微收高.
日内交投震荡,大豆期货在涨跌区域徘徊.
美国农业部(USDA)周四公布,美国上周销售大豆36.84万吨,接近预测区间35-55万吨的下端;豆粕出口销售7.47万吨,略低於分析师预估区间7.5-15万吨的下限;豆油出口销售6,800吨,与预估区间0-10,000相符.[ID:nCN1366974]
中国副主席习近平本月访问美国之际,中国将与美方签署大豆进口协议,但采购规模似乎不及一年前签署有史以来最大的单笔合约.
高盛调升CBOT大豆三个月、六个月和12个月价格预期至每蒲式耳12.90美元,高於此前预估的12.15美元,原因是美国供应偏紧和南美作物种植面积小於预期.
交易员称,台湾早餐大豆采购协会(Breakfast Soybean Procurement Association)将於周五标购最多6万吨美国或南美大豆,船期为3月11-25日.(完)
CBOT-3月大豆合约Sc1收高1-3/4美分,报每蒲式耳12.17美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1收涨0.01美分,报每磅51.19美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨1.1美元,报每短吨323.4美元.
今日CBOT大豆预估成交量为170,770口,豆油为71,472口,豆粕为52,350口.
以下为CBOT农产品期货在2003GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 643.00 1.00 0.2% -0.5%
CBOT大豆Sc2 1217.00 1.75 0.1% 1.5%
CBOT豆粕SMc2 322.30 1.20 0.4% 4.2%
CBOT豆油BOc2 51.18 0.02 0.0% -1.7%
CBOT小麦Wc1 662.75 -11.50 -1.7% 1.5%
CBOT稻米RRc2 1364.00 -10.00 -0.7% -6.6%
欧盟小麦BL2X1 216.00 -0.75 -0.4% 6.7%
美国原油期货CLc1 96.54 -1.07 -1.1% -2.3%
道琼工业指数.DJI 12,705 -11 -0.1% 4.0%
现货金XAU= 1755.14 11.44 0.7% 12.2%
欧元/美元EUR= 1.3135 -0.0024 -0.2% 1.5%
美元指数.DXY 79.0230 0.1010 0.1% -1.4%
波罗的海
乾散货指数.BADI 651 -11 -1.7% -62.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红