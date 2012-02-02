〔美国债市〕公债价格几无变动,市场关注非农就业数据和希腊谈判结果

路透纽约2月2日电---美国公债价格周四变动不大,因投资者屏息以待周五关键的美国就业数据、以及备受期盼的希腊债务互换谈判结果公布.

盘中稍早美国公布的数据显示,一周初请失业金人数降幅高於分析师预期,公债价格一度下滑.

该数据对於周五重要的非农就业报告而言,是利好消息.非农就业数据可能同近期一系列正面的美国经济数据一致或相左.多数投资者偏重持观望态度.

"明天的非农就业报告出炉前,投资者保持镇定."Cantor Fitzgerald利率分析师Justin Lederer称.

根据74名分析师参与的路透调查中值,美国1月预计将增加15万非农就业岗位,之前一个月为增长20万.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克在国会作证时表示,迹象显示一部分有损美国商业投资的因素或在减弱,其中包括欧洲银行业所带来的不确定性.这也支撑了投资者人气,并限制了公债需求.

然而投资者仍然担心希腊债务无序重组的可能性.有关希腊第二轮救助计划的决定预计将在下周一出台,其中包括民间债权人就自愿接受亏损的规模达成协议.

不过,该解决方案取决於希腊政府希望采取何种额外措施进行整改以换取新的救助,以及欧元区各国政府对救助计划的贡献程度.

市场"可能正在从较好的经济数据以及部分欧洲救助计划中获得动力."Keefe, Bruyette and Woods公债和机构债部门主管James Newman表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格上涨1/32,收益率报1.83%.30年期公债US30YT=RR价格下跌14/32,收益率报3.02%.

交易商称,美联储购买公债也帮助支撑10年期公债价格.美联储周四完成购买49.5亿美元规模2020至2021年间到期的公债,这是其旨在降低长期借贷利率的卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部分.

美联储的公债购买政策令公债收益率全线下跌,即使经济数据显示动能改善.

投资者眼下关注进一步数据,以判断是否公债收益率会重拾跌势,且10年期公债收益率是否会回到去年9月23日触及的逾60年低点1.67%.

欧洲央行(ECB)三年期廉价贷款获踊跃需求,令各类资产投资均获益.ECB提供的资金与美国宽松货币政策一并扶助了股市和公债表现.

不过一部分经济数据好转,增添了公债收益率走高的风险,因投资者认为(经济)动能和通胀将继续增强.

根据巴克莱资本,美国公债和股市在1月均录得正面回报.公债上涨3.1%,美股则劲扬4.7%.当月企业信贷也拾得5.8%的强劲涨幅.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (+) 0.226

五年期公债US5YT=RR 100-26/32 (+01/32) 0.712

10年期公债US10YT=RR 101-18/32 (+01/32) 1.826

30年期公债US30YT=RR 102-06/32 (-12/32) 3.014(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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