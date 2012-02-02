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债券 | 2012年 2月 3日 星期五 05:12 BJT

〔美国基金〕2月1日当周货币市场基金减少212.8亿美元--ICI

路透2月2日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至2月1日当周,美国货币市场共同基金总资产减少212.8亿美元,至2.657万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少149亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少57.4亿美元,免税基金减少6.30亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少45.1亿美元至9,265.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少20.1亿美元,至1,942亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少17.6亿美元至5,373.5亿美元.免税基金资产减少7.40亿美元至1,949.7亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少167.7亿美元至1.731万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少128.9亿美元至7,299.5亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少39.9亿美元至9,046.7亿美元.免税基金资产增加1.10亿美元,至962.6亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 于春红;审校 李军

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