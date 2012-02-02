〔美国基金〕2月1日当周货币市场基金减少212.8亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少45.1亿美元至9,265.2亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少20.1亿美元,至1,942亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少17.6亿美元至5,373.5亿美元.免税基金资产减少7.40亿美元至1,949.7亿美元.