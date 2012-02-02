版本:
中国
债券 | 2012年 2月 3日 星期五 05:20 BJT

〔标题新闻〕美财长盖特纳发出警告不要减少为金融业更严格纪律所作的努力,以免前功尽弃

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8D2JM1]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐