〔美国股市〕基本持稳,将面临周五非农就业报告的考验

* 初请失业金人数降幅超预期
* 高通强劲业绩扶助科技类股
* 非农就业报告预计将显示,美国经济仍在稳定复苏
* 道指收低0.1%,标普500指数收高0.1%,Nasdaq指数收涨0.4%
路透纽约2月2日电---美国股市周四收盘变动不大,因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.
近期经济数据表明,美国经济正在缓慢但稳定地复苏,这帮助带动股市上扬.周五非农就业报告将会是美股涨势的关键测试,该数据预计将显示1月劳动力市场好转趋势保持不变.
根据周四公布的数据,上周初请失业金人数降幅高於预期,为劳动力市场增添乐观情绪.
"如果数据不错,我预计股市将继续上扬;若是数据不佳,那麽将会展开修正.就这麽简单."FuturePath Trading期货分析师兼经纪商Frank Lesh表示.
分析师称,美国1月就业成长很有可能放缓,因繁忙的假日购物季中聘用的临时工将离职,不过基本情况预计将保持相对良好的局面.
根据一份路透调查,1月非农就业岗位有望增加15万个,此前12月时为增长20万个.失业率预计将在近三年低位8.5%附近持稳.
科技类股表现胜过大盘.高通(QCOM.O)公布第一季获利超预期後,股价触及12年高位.高通股价在触碰到61.95美元的高点後略回落,最终收涨2%报60.73美元.
道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点;标准普尔500指数.SPX收高1.45点,或0.11%,至1,325.54点.Nasdaq指数.IXIC上涨11.41点,或0.40%,至2,859.68点.