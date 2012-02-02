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亚洲 | 2012年 2月 3日 星期五 06:43 BJT

全球外汇市场2月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会後召开记者会

0015 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话

0430 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之在日本召开新闻发布会

0843 - 意大利1月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0848 - 法国1月Markit服务业PMI

0853 - 德国1月Markit服务业PMI

0858 - 欧元区1月Markit服务业PMI

0928 - 英国1月MARKIT/CIPS服务业PMI

1000 - 欧元区12月零售销售

1000 - 意大利1月消费者物价指数(CPI)/消费者物价调和指数(HICP)初值

1200 - 瑞典央行举行全行委员会会议

-- - 欧盟竞争力部长会议(非正式)

1330 - 美国1月非农就业报告

1500 - 美国12月工厂订单

1500 - 美国1月供应管理协会(ISM)非制造业指数

1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)1月27日当周领先指标

1530 - 美国财政部负责经济政策事务的次长Jan Eberly就1月就业数据和经济复苏召开简报会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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