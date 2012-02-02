全球外汇市场2月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会後召开记者会
0015 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话
0430 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之在日本召开新闻发布会
0843 - 意大利1月Markit服务业采购经理人指数(PMI)
0848 - 法国1月Markit服务业PMI
0853 - 德国1月Markit服务业PMI
0858 - 欧元区1月Markit服务业PMI
0928 - 英国1月MARKIT/CIPS服务业PMI
1000 - 欧元区12月零售销售
1000 - 意大利1月消费者物价指数(CPI)/消费者物价调和指数(HICP)初值
1200 - 瑞典央行举行全行委员会会议
-- - 欧盟竞争力部长会议(非正式)
1330 - 美国1月非农就业报告
1500 - 美国12月工厂订单
1500 - 美国1月供应管理协会(ISM)非制造业指数
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)1月27日当周领先指标
1530 - 美国财政部负责经济政策事务的次长Jan Eberly就1月就业数据和经济复苏召开简报会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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