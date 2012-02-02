〔加拿大汇市〕加元兑美元持於平价上方,希腊担忧抵消了利好因素

路透多伦多2月2日电---加元兑美元周四持稳,未能在平价上方进一步走强,因欧债危机疑虑抵消了美国乐观就业数据以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克利好言论的影响.
有报导称希腊换债谈判举步维艰,加剧了其或不能满足下月到期的145亿欧元债券的赎回要求,市场人气低迷.
贝南克周四在国会发表证词称,有迹象显示,包括欧洲银行业问题在内的抑制美国商业投资的不确定因素可能正在减退.其言论部分减轻了投资者对希腊无序违约的担忧.
加元兑美元收报0.9996加元,或1.0004美元,略低於周三收盘的0.9991加元,或1.0009美元.
加元兑美元一直未能突破200日移动均值0.9961加元附近的关键技术水准,以便助其进一步走升.
加拿大皇家银行固定收益和外汇策略部门主管Mark Chandler称,"(加元)急速上扬存在众多阻力."其并称,一旦加元大幅上涨,考虑出售加元资产的外国投资者将获利了结,这将阻升加元.
路透对外汇策略师的调查显示,欧洲形势恶化被视为打压加元兑美元未来数月降至平价下方的主要因素.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=