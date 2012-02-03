默克尔访华 敦促中国对伊朗施压

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月2日电（记者 Lucy Hornby/Andreas Rinke）---德国总理默克尔周四敦促中国利用其影响力说服伊朗放弃核武项目。默克尔当天开始为期三天的访华行程，期间她还将寻求中国出手搭救欧元。

默克尔料将呼吁对伊朗进行更严厉的制裁，该提议由美国最先提出，旨在阻止伊朗研制核武器。默克尔表示，她与中国国家主席胡锦涛和中国国务院总理温家宝已就伊朗制裁问题进行了长时间会谈。

默克尔在中国社科院发表演说称：“如果我们讨论欧洲对伊朗制裁，问题将是中国如何更好利用自身影响力，让伊朗明白，世界上不能再增加一个核武国家。”

默克尔访华行表明欧盟与中国关系的微妙之处。一方面，欧洲敦促中国牺牲商业利益，助其解决伊朗问题；另一方面，欧洲又请求中国帮助解决不断恶化的欧债危机。

温家宝似乎拒绝了再向伊朗施压，他在当日晚些时候对记者表示，中方反对西方国家将中伊正常商业往来政治化。

温家宝还表示，中国考虑通过欧洲金融稳定基金，更多参与解决欧债危机。（完）