《中国报摘》--中国证券报2月3日

* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清强调要清理整顿各类交易场所,并确保在6月30日前完成工作.不能变相搞均等份额,不能变相搞股票交易,不能变相搞期货、金融衍生品交易.
* 其他:
--中国社科院学部委员余永定撰文指出,在短期未来,人民币将继续升值,但短期资本流的内在不稳定性将会导致人民币汇率更加波动.
--据了解,中国建立存款保险制度的制度框架已基本成型.权威人士表示,目前多方已达成共识,存款保险制度是一种强制保险制度,国有大型商业银行必须加入.
--工信部数据显示,2011年中国电子信息产品进出口保持增长态势,进出口总额11,292.3亿美元,同比增长11.5%,占全国外贸总额的31.0%,比上年下降3.1个百分点.其中,出口6,612.0亿美元,同比增长11.9%,占全国外贸出口额的34.8%,对全国外贸出口增长贡献率达21.9%.
--据悉,北京、上海、南京等20多个重点城市陆续公布辖区内PM2.5及臭氧等污染物监测计划.据推算,"十二五"(2011-2015年)期间各城市在PM2.5监测设备领域的投资规模将至少达20亿元人民币.而在更大规模的工业PM2.5排放监测领域,装配监测设备的市场需求可达100亿元.
--《矿业权交易规则(试行)》作为国土部第一份规范矿业权交易的文件,即将於3月1日起实施.据了解,上市公司涉矿所受影响不可一概而论,要看购买的是矿业权还是拥有矿业权的公司股权,若是後者,理论上将不受新规的约束.(完)
--整理 冉莹; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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