浙江青年莲花重新投标萨博--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩2月2日电--瑞典广播电台周四引述消息人士的说法称，中国浙江青年莲花汽车已经向去年12月宣布破产的瑞典汽车生产商萨博（Saab）提出新的收购要约。

萨博是瑞典知名汽车品牌之一，因资金不足在去年初停产，最终在母公司瑞典汽车（Swedish Automobile）SWAN.AS的援助迟迟不能到位的情况下宣布破产。

该电台称，青年莲花新收购要约的出价达数十亿瑞典克朗，按照新提议的交易方案，该公司将在萨博位於瑞典西南部的Trollhattan工厂生产汽车。青年莲花在後者破产前就有意投资该公司。

路透就此联系相关方，萨博的破产管理方不愿就报导发表评论，青年莲花的一位代表也未立即置评。

导致萨博破产的主要原因是，该公司前母公司通用汽车（GM）(GM.N)不愿让其支持萨博汽车的技术落到青年莲花手中。

预计会成为萨博未来生产车型基础的PhoeniX平台几乎与通用汽车的技术无关联，但任何收购方都需大量投资来完成PhoeniX平台的开发。

瑞典国防企业Saab AB(SAABb.ST)和卡车厂商ScaniaSCVb.ST仍拥有萨博品牌使用权，任何收购方还需获得这两家公司同意才能使用该品牌。（完）