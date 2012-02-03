浙江青年莲花重新投标萨博--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩2月2日电--瑞典广播电台周四引述消息人士的说法称，中国浙江青年莲花汽车已经向去年12月宣布破产的瑞典汽车生产商萨博（Saab）提出新的收购要约。
萨博是瑞典知名汽车品牌之一，因资金不足在去年初停产，最终在母公司瑞典汽车（Swedish Automobile）SWAN.AS的援助迟迟不能到位的情况下宣布破产。
该电台称，青年莲花新收购要约的出价达数十亿瑞典克朗，按照新提议的交易方案，该公司将在萨博位於瑞典西南部的Trollhattan工厂生产汽车。青年莲花在後者破产前就有意投资该公司。
路透就此联系相关方，萨博的破产管理方不愿就报导发表评论，青年莲花的一位代表也未立即置评。
导致萨博破产的主要原因是，该公司前母公司通用汽车（GM）(GM.N)不愿让其支持萨博汽车的技术落到青年莲花手中。
预计会成为萨博未来生产车型基础的PhoeniX平台几乎与通用汽车的技术无关联，但任何收购方都需大量投资来完成PhoeniX平台的开发。
瑞典国防企业Saab AB(SAABb.ST)和卡车厂商ScaniaSCVb.ST仍拥有萨博品牌使用权，任何收购方还需获得这两家公司同意才能使用该品牌。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。