《中国报摘》--其他报纸重要消息2月3日(I)

**上海证券报**

--据悉,根据协会初步预计,2012年农机工业增幅将达20%左右,总产值将超过3,200亿元人民币.

--近期,有消息称,2009年开始实施的美国对中国轮胎特保案不久後将提交审议,并可能会延期.为此,中国橡胶工业协会提示,美国对华贸易态度趋於强硬,有可能再次染指中国轮胎.

--时隔18年,信托公司首次公开发行(IPO)终於有望破冰.日前,IPO预披露新政正式实施,证监会首次公布的业名单中,包括了仅有的一家信托公司中海信托.根据披露的信息,目前中海信托IPO申请已进入"初审"阶段.

--工信部数据显示,去年黄金价格高位振荡,黄金生产持续增长,黄金企业实现利润增长超过三成.中国连续五年保持世界黄金生产第一大国.

--工信部数据显示,在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下,2011年家电行业产销数据再创历史新高.1-12月,家用电器行业累计工业销售产值同比增长21.8%,累计产销率94.9%,累计出口交货值同比增长15.4%.

**人民日报**

--2011年全国重要堤防无一决口,大中型水库无一垮坝,全年防洪减淹耕地2,217万亩,减免城市进水91座,防洪减灾效益达506亿元人民币,洪涝灾害死亡人数降至519人,为新中国成立以来死亡人数最少的年份.解决了2,055万城乡居民因旱临时饮水困难,完成抗旱浇地3.2亿亩,抗旱挽回粮食损失465亿公斤,为粮食"八连增"和国民经济平稳较快发展提供了有力保障.

**第一财经日报**

--据统计,2011年末,银监会监管的17家金融租赁公司总资产超过5,000亿元,达到5267.78亿元,实收资本总额达504.89亿元.

**21世纪经济报导**

--上海增值税扩围改革有望扩展到北京的服务行业.据悉,北京有关部门开始向会展、咨询、律师等服务行业徵求意见,提出将服务业实施的营业税改为增值税,税率参照目前最低档的6%税率.

--据透露,监管机构再度发出警示,多家大型银行对铁道部贷款余额均已超过"单一集团客户授信集中度"15%的监管红线.

--据悉,银监会计划针对商业银行委托理财及同业代付业务进行清理核查,并拟对理财资金的投资期限及投资对象进行规范.

--新三板久拖未决,但统一的场外市场建设并未减速.据悉,以後不会再有新三板概念,取而代之的是场外市场建设.从粉单市场即地方场外交易市场(OTC)开始建设,通过券商交易系统实现OTCBB(全国性场外市场).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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