〔欧元区金融〕必须动员欧洲央行参与希腊新债换旧债计划--希腊财长

路透雅典2月2日电---希腊财政部长韦尼泽洛斯周四表示,欧洲央行也必需参与希腊的新债换旧债协议.他并警告称,希腊要成功达成纾困协议,也有赖于就业改革以及希腊银行资本重组等问题的解决.

希腊总理帕帕季莫斯进一步撙节财政的措施仍未获得广泛的政治支持,而这种支持也是达成减债协议、避免无序违约的一个关键条件.目前帕帕季莫斯与政界领袖的会议仍未确定结果.

官员最近几周反复称距离达成债务协议已经不远,欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四也重申,债务交换协议可能在本周末之前达成.

欧元区财长计划在周一批准希腊的第二轮抒困融资方案,其中包括官方新融资协议、民间债权人自愿接受的损失规模，以及希腊必需采取的新改革措施.