〔欧元区金融〕必须动员欧洲央行参与希腊新债换旧债计划--希腊财长

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透雅典2月2日电---希腊财政部长韦尼泽洛斯周四表示,欧洲央行也必需参与希腊的新债换旧债协议.他并警告称,希腊要成功达成纾困协议,也有赖于就业改革以及希腊银行资本重组等问题的解决.
希腊总理帕帕季莫斯进一步撙节财政的措施仍未获得广泛的政治支持,而这种支持也是达成减债协议、避免无序违约的一个关键条件.目前帕帕季莫斯与政界领袖的会议仍未确定结果.
官员最近几周反复称距离达成债务协议已经不远,欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四也重申,债务交换协议可能在本周末之前达成.
欧元区财长计划在周一批准希腊的第二轮抒困融资方案,其中包括官方新融资协议、民间债权人自愿接受的损失规模，以及希腊必需采取的新改革措施.
随着希腊与银行和保险业者的谈判接近尾声,焦点转向了欧洲央行和其他央行是否及如何参与换债协议的问题,以及如何说服希腊党派领导人支持改革,以便能够及时达成1,300亿欧元的纾困协议.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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