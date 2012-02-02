〔货币市场〕银行间拆借利率继续下滑,受欧洲央行三年期贷款影响

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约2月2日电---银行间拆借利率周四下跌,因欧洲央行12月提供近5,000亿欧元三年期低息贷款,且本月料将再次实施该操作.
欧洲央行的4,890亿欧元三年期贷款,使银行体系过剩流动性ECBNOMLIQ=膨胀至纪录高位,对欧洲银行间拆借利率构成沉重的下行压力.
握有大量长期资金的银行,又在周二欧洲央行再融资操作中借入1,160亿欧元一周期资金,较上一周减少160亿欧元,略低於路透调查预估的1,200亿欧元.
三个月欧元伦敦银行间拆放款利率(Libor)EUR3MFSR=定盘价报1.03971%,创下近一年最低,周三报1.04943%.该利率自去年12月底以来累计下跌约30个基点.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=由1.115%跌至1.108%,触及去年3月初以来最低.
一周期EuriborEURIBORSWD=由0.396%跌至0.391%.该利率受流动性过剩影响最大,据路透测算,目前银行系统过剩流动性已经达到4,860亿欧元.
欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=亦由0.380%跌至0.363%.
三个月美元LiborUS3MFSR=连续第10个交易日下滑,报0.5306%,为去年12月初以来最低,脱离1月初所及18个月高位0.5825%.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。