〔货币市场〕银行间拆借利率继续下滑,受欧洲央行三年期贷款影响

路透纽约2月2日电---银行间拆借利率周四下跌,因欧洲央行12月提供近5,000亿欧元三年期低息贷款,且本月料将再次实施该操作.

欧洲央行的4,890亿欧元三年期贷款,使银行体系过剩流动性ECBNOMLIQ=膨胀至纪录高位,对欧洲银行间拆借利率构成沉重的下行压力.

握有大量长期资金的银行,又在周二欧洲央行再融资操作中借入1,160亿欧元一周期资金,较上一周减少160亿欧元,略低於路透调查预估的1,200亿欧元.

三个月欧元伦敦银行间拆放款利率(Libor)EUR3MFSR=定盘价报1.03971%,创下近一年最低,周三报1.04943%.该利率自去年12月底以来累计下跌约30个基点.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=由1.115%跌至1.108%,触及去年3月初以来最低.

一周期EuriborEURIBORSWD=由0.396%跌至0.391%.该利率受流动性过剩影响最大,据路透测算,目前银行系统过剩流动性已经达到4,860亿欧元.

欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=亦由0.380%跌至0.363%.

三个月美元LiborUS3MFSR=连续第10个交易日下滑,报0.5306%,为去年12月初以来最低,脱离1月初所及18个月高位0.5825%.(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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